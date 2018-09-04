Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.09.2018: Benji und David - Teil 1
44 Min.Folge vom 04.09.2018Ab 12
Benji und David Bolton wurden mit Fastfood aufgezogen. Als Davids Gewicht 318 Kilo erreicht, schafft er es nicht mehr, zu arbeiten oder sich selbst zu versorgen und ist ganz von seiner Freundin abhängig. Sein jüngerer Bruder Benji arbeitet hart als Lastwagenfahrer und ernährt damit seine Familie. Doch als er über 215 Kilo auf die Waage bringt, befürchtet er, dass sein Leben die gleiche gefährliche Wendung nimmt, wie das seines Bruders. Wird Benji es schaffen, sein Gewicht in den Griff zu bekommen und David trotzdem zu unterstützen? Oder muss er seinen älteren Bruder im Stich lassen, um sich auf seine eigene Gesundheit zu konzentrieren?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.