Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.10.2018: Robert - Teil 2
44 Min.Folge vom 23.10.2018Ab 12
Robert Buchel wiegt knapp 400 Kilo und lebt in einem Pflegeheim, ans Bett gefesselt und mit schrecklichen Lymphödemen an den Hüften. Seine Verlobte Kathryn ist seit 13 Jahren an Roberts Seite und gibt ihn nicht auf. Doch wenn der extrem fettleibige Mann nicht schnellstens abnimmt, sind seine Tage gezählt. Deshalb ist Kathryn einverstanden, ihn nach Houston zu bringen, um die nötigen Eingriffe vorzubereiten. Wird Robert es schaffen, seine Esssucht, die in früher Kindheit begann, in den Griff zu bekommen und einmal ein Leben zu führen, das er nie kannte? Doch dafür muss er über 100 Kilo abnehmen, um die Magenbypass-OP überhaupt zu ermöglichen.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
