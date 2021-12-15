Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 15.12.2021: Krystal
88 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Krystal Halls Alltag wird in jeder Hinsicht von ihrer Fettleibigkeit bestimmt. Die 34-Jährige weiß, dass sie ihr Leben zerstört hat, weil sie ihr Gewicht völlig außer Kontrolle geraten ließ. Nun bringt sie 280 Kilo auf die Waage und kommt kaum noch aus dem Bett. Ihr Mann muss ihr beim Aufstehen, Waschen und Anziehen helfen und hat die Rolle eines Fulltime-Pflegers übernommen. Krystal hasst ihren Körper, doch noch mehr Sorgen bereitet ihr der schlechte Einfluss, den ihr Essverhalten auf ihren Neffen hat. Der Junge lebt bei ihnen, schiebt haufenweise Kalorien in sich hinein und gefährdet seine Gesundheit.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
