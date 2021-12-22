Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 22.12.2021: Isaac
88 Min.Folge vom 22.12.2021Ab 6
Das Leben von Isaac Martinez ist ein einziger Kampf. Der 23-Jährige aus Hutchins, Texas, bringt 300 Kilo auf die Waage und lebt bei seinen Eltern. Er braucht einen Rollator, kann das Haus kaum noch verlassen, und selbst das Atmen fällt ihm immer schwerer. Essen war für Isaac von klein auf die einzige Konstante in seinem Leben, bedeutete Trost, Zuflucht und wurde schließlich zum gesamten Lebensinhalt. Doch seit sich sein Lymphödem entzündete und er im Krankenhaus ins Koma fiel, ist dem jungen Mann klar geworden, dass er sich zu Tode isst. Wird er die Sucht überwinden können?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.