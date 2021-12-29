Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.12.2021: Michael
89 Min.Folge vom 29.12.2021Ab 12
Michael Blair aus Conroe, Texas, schafft es gerade noch, alleine vom Bett zur Couch zu kommen, wo er dann den Tag mit Essen verbringt, für alles andere braucht er die Hilfe seiner Frau und seiner beiden Söhne. Der 43-Jährige wiegt 277 Kilo und war schon immer übergewichtig. Als Kind hatte er Heißhungeranfälle und geriet in einen Teufelskreis, in dem er immer dicker und unglücklicher wurde. Jeder Diätversuch scheiterte, und seine Familie befürchtet, Michael zu verlieren, wenn er nicht endlich abnimmt. Aus diesem Grund will er sich nun vom Adipositas-Experten Dr. Now helfen lassen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.