Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.09.2022: Mike
88 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Sein Übergewicht hat in Mikes Leben viel zerstört: Er verlor sein Zuhause und wurde arbeitslos, so dass er wieder zu seinen Eltern nach Ohio ziehen musste. Hier lebt der 338-Kilo-Mann im Keller, sieht kaum Tageslicht, verbringt seine Zeit mit Online-Zocken und befürchtet jede Nacht, nicht mehr aufzuwachen. Seine Depressionen bekämpft der 37-Jährige mit ständigem Essen. Mike war immer dick, in der Highschool aber ein echtes Football-Ass mit sehr guten Chancen. Als ein Unfall seine Karriere beendete, fühlte er sich als Versager. Dann ging es los mit den Fressattacken, die er nicht kontrollieren kann.
