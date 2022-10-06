Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 06.10.2022: James B.
88 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Für James aus New York City gibt es nichts Schöneres als die Frühstücksbestellung am Morgen und nichts Schlimmeres als das Ende einer Mahlzeit. Der 38-Jährige bringt 284 Kilo auf die Waage, kann vor lauter Schmerzen in den Gelenken kaum noch gehen und den Alltag fast nicht bewältigen. Dabei ist James ein begabter Musiker und war früher erfolgreich im Security-Business tätig. Doch das übermäßige Essen begleitet den Mann mit karibischen Wurzeln seit der Kindheit. Da er in den vergangenen Jahren stark zunahm, zog er bei seiner Freundin aus, um ihr nicht zur Last zu fallen. Doch er will zu ihr zurück.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
