Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 10.11.2022: Larry
88 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Wenn Larry ins Bett geht, wälzt er sich stundenlang herum – aus Angst, die Nacht nicht zu überleben. Der 45-Jährige aus Albany, New York, leidet an Asthma, Schlafapnoe, Schilddrüsenproblemen, schlimmen Gelenkschmerzen und Depressionen, gegen die er starke Medikamente nimmt. Essen allein kann den 294-Kilo-Mann nicht mehr trösten. Larry ist Analphabet, hat aber eine wunderschöne Stimme und wurde professioneller Gospel-Sänger. Familiäre Schicksalsschläge beendeten seine Karriere aber schnell wieder. Seitdem meidet er die Öffentlichkeit und stopft sich mit Kalorienbomben voll. Gibt es einen Ausweg für Larry?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.