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Mein Leben mit 300 kg

David

TLCFolge vom 24.11.2022
David

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Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 24.11.2022: David

89 Min.Folge vom 24.11.2022Ab 12

Davids Mutter war ein drogensüchtiger Teenager, als er zur Welt kam – und so wurde er von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht. Sein Adoptivvater verprügelte ihn so heftig, dass Davids Körper voller Striemen und die Nase gebrochen war. Um sich zu beruhigen, tröstete er sich mit Essen und wurde zu einem extrem dicken Jugendlichen. Als sich seine Freundin von ihm trennte, hatte er Selbstmordgedanken und geriet in einen wahren Essens-Teufelskreis. Inzwischen ist David 30, wiegt 346 Kilo und kann sich vor lauter Schmerzen kaum noch bewegen. Nimmt er nicht bald ab, wird er nicht mehr lange leben.

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