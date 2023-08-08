Vegetarische Klasse im "Mala"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.08.2023: Vegetarische Klasse im "Mala"
44 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 12
Bei Gastgeber Johannes kommen heute vegetarische und vegane Gerichte auf den Teller. Der gelernte Koch hat sich im Leipziger Osten den Traum vom eigenen Lokal erfüllt. Johannes setzt auf frisch und saisonal und mit einer kleineren Karte lieber auf Klasse statt Masse. Wird er heute zeigen können, was die vegetarische und vegane Küche zu bieten hat oder fehlt doch das entscheidende Etwas?
