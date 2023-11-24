Mediterrane Fusionsküche im "Die Cutlerei"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.11.2023: Mediterrane Fusionsküche im "Die Cutlerei"
44 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Zum großen Wochenfinale geht es in die "Cutlerei" in Berg am Laim. Gastgeber Sebastian bietet seinen Mitstreitern ein tolles Ambiente und mediterrane Fusionsküche. Schafft er es, sich den Siegerteller und das Preisgeld zu sichern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins