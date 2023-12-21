Hüttenzauberflair im "HAMMERwirt"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.12.2023: Hüttenzauberflair im "HAMMERwirt"
44 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Heute geht es nach Oberalm bei Hallein, ins stattliche Gasthaus "HAMMERwirt". Der gelernte Koch Raimund ist hier Restaurantleiter und führt das Wirtshaus mit seinem alten Freund Alexander, der sich zuvor auch schon in der Hauben- und Sterneküche behauptet hat. Kann sich der "HAMMERwirt" als echter Geheimtipp entpuppen und bei den Gastronomen punkten?
