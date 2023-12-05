"Kaspar Schmauser": Weder Fisch noch FleischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.12.2023: "Kaspar Schmauser": Weder Fisch noch Fleisch
Folge vom 05.12.2023
Mitten im Herzen der Altstadt und mit Blick auf den Nürnberger Hauptmarkt, wo im Winter der berühmte Christkindlesmarkt stattfindet, eröffnete 2021 die erste von nun bereits vier Filialen des "Kaspar Schmauser". Kann Philipp mit seinem Smart-Food-Konzept, einem smarten Bestellsystem und veganem Soulfood seine Mitstreiter überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
