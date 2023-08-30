Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.08.2023
44 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 12

Es ist Halbzeit für die Gastronomen und die findet direkt am See in Velden statt. Dort hat der junge Gastgeber und Koch Mario sein Restaurant eröffnet. Hier kann der Gast zu jeder Tageszeit auf seine Kosten kommen, ob à la carte mit Gerichten aus der gehobenen Küche oder bei einem Champagner Tasting. Mario versteht es, seine Gäste zu verwöhnen. Aber klappt das auch bei den kritischen Gastronomen?

