Viel al dente aber wenig Geschmack im "The Pasta Club"?
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.02.2023: Viel al dente aber wenig Geschmack im "The Pasta Club"?
44 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Heute geht es für den Profi Mike Süsser in den Stadtteil Eimsbüttel. Dort freut sich Gastgeberin Eli, ihr Konzept zu präsentieren. Besonders viel Wert legt sie auf Details, beste Qualität und exzellenten Service. Der Name ist hier Programm und man findet auf der Speisekarte hausgemachte Pasta und italienisches Flair. Ob die junge Geschäftsführerin damit bei der Konkurrenz punkten kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
