Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.09.2023: Kunst und Gourmet im "Restaurant Art"
44 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 12
Gastgeber Adam verspricht: In seinem Lokal ist Kunst Programm und das auch auf dem Teller. Im "Restaurant ART" in idyllischer Lage in Wesel werden mitteleuropäische Speisen auf Gourmet-Niveau serviert. Mit Blick auf den hauseigenen Teich soll der Gast hier genussvolle Stunden verbringen. Ob auch Adams Mitstreiter sein Angebot genießen werden?
