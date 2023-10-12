Hohe Produktqualität im "Boathouse Seeon"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.10.2023: Hohe Produktqualität im "Boathouse Seeon"
44 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Am Donnerstag empfängt Eik die anderen Mitstreiter in seinem "Boathouse Seeon". Der Geschäftsinhaber bietet hier überwiegend deutsche regionale Gerichte an. Eik setzt auf eine hohe Produktqualität in seinem Lokal. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen der Gäste. Kann der Gastronom diesen am Ende gerecht werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins