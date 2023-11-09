Eine kulinarische Safari im "THE FAT BEAR" WinterbachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.11.2023: Eine kulinarische Safari im "THE FAT BEAR" Winterbach
45 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Am vorletzten Tag lädt Wesley als Geschäftsinhaber und Koch zu sich ein. Das erst in diesem Jahr eröffnete Restaurant hat sich die Speisen aus Wesleys alter Heimat Südafrika auf die Karte geschrieben. Wesley verspricht Authentizität, doch kann er auch seine Gäste von seiner kulinarischen Safari überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins