Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

MARTINIS Genusspalais

Kabel EinsFolge vom 14.02.2023
MARTINIS Genusspalais

MARTINIS GenusspalaisJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.02.2023: MARTINIS Genusspalais

44 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12

15 Minuten nördlich von Saarbrücken liegt das kleine Örtchen Göttelborn. Hier arbeitet Christoph seit über vier Jahren als Chefkoch im Restaurant "MARTINIS". Neben einem Feinkostladen steht hier eine gehobene und mediterrane Küche auf dem Programm. Der gebürtige Saarländer legt sehr viel Wert auf Frische und große Antipasti Auswahl. Ob das Lokal in schickem Ambiente mit den Gerichten punkten kann, wird sich zeigen.

Alle verfügbaren Folgen