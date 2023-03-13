Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.03.2023: Herzstück in Waldkirchen
44 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12
Mit seinem stylischen Hotel-Restaurant "Herzstück" hat Claus ein Ziel: Die Herzen der Konkurrenz höher schlagen lassen! Direkt am Marktplatz von Waldkirchen gelegen, begeistert der langjährige Gastronom mit weltoffener bayerischer Küche. Mit rund 40 Jahren Berufserfahrung geht Claus lässig und selbstsicher ins Rennen und hofft auf die Höchstpunktzahl der Mitstreiter.
