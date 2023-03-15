Euro-asiatisch im "Zwo20 Passau"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.03.2023: Euro-asiatisch im "Zwo20 Passau"
44 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 12
In Passaus Altstadt haben die gelernte Köchin Andrea und ihr Team in einer entweihten Kapelle das "Zwo20" eröffnet. Mit euro-asiatischer Küche sowie Steaks und Fischgerichten soll der Besuch der Gäste nicht nur zu einem optischen, sondern auch geschmacklichen Highlight werden. Ob die einzige Frau in der Runde die männliche Konkurrenz punktetechnisch ausstechen kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins