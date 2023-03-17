Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Stefans Hobby: "Electric Beef House"

Kabel Eins
Folge vom 17.03.2023
Stefans Hobby: "Electric Beef House"

Folge vom 17.03.2023: Stefans Hobby: "Electric Beef House"

44 Min.
Ab 12

Zum Wochenfinale wird es "elektrisierend": In Eging hat sich Stefan einen Traum mit dem "Electric Beef House" verwirklicht, wo Burger, Ribs & Co. die Gäste nach Amerika versetzen sollen. Auf den Teller kommen weitestgehend nur Rindfleisch und Bioprodukte aus der Region. Sympathieträger Sascha steigt auch als ungelernter Gastronom selbstsicher in den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Ring und hofft auf den Wochensieg.

