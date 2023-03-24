Bodenständige Küche in einem noblen AmbienteJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.03.2023: Bodenständige Küche in einem noblen Ambiente
44 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12
Das Finale findet bei Arthur in seinem recht frisch eröffneten Lokal "Bachstein" statt. Dieses befindet sich im "Schlosshotel Erwitte" und der Gastronom will dort im noblen Ambiente mit bodenständiger, guter Küche überzeugen. Hat er es in der kurzen Zeit geschafft, sein Team für den Wochensieg vorzubereiten oder sind sie noch nicht so weit?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins