"muluru" verwöhnt seine Gäste kulinarischJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.04.2023: "muluru" verwöhnt seine Gäste kulinarisch
44 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12
Der Start fällt bei Gastgeber Ernst. Dieser will seine Mitstreiter auf eine kulinarische Reise mitnehmen. Der gelernte Koch setzt sein Know-how lässig in Taten um und verwöhnt seine Gäste mit klassischen und ausgefallenen Kreationen von nah und fern.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen