Deutsche Küche mit internationalen Abstechern im "HAUS GLÖRTAL"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.04.2023: Deutsche Küche mit internationalen Abstechern im "HAUS GLÖRTAL"
44 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12
Zum großen Wochenfinale geht es heute ins "HAUS GLÖRTAL", direkt an der Glörtalsperre. Der herzliche Gastgeber möchte seine Mitstreiter mit klassisch deutscher Küche mit internationalen Abstechern überzeugen. Kann er sich damit den Siegerteller sichern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins