Tapas aus aller Welt im "Chiringuito" - der kleinen Hütte am Strand Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.04.2023: Tapas aus aller Welt im "Chiringuito" - der kleinen Hütte am Strand
44 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
Anke will mit einer Küche der Kulturen die anderen Gastronomen verzaubern. In ihrer Tapas-Bar "Chiringuito" in Kassel bietet sie Gerichte aus vielen verschiedenen Ländern an. Wird sie die anderen mit ihrem Multi-Kulti-Konzept überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins