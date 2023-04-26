Vollkorn statt Kasseler - Im "Herbstapfel" wird vegan-vegetarisch aufgekochtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.04.2023: Vollkorn statt Kasseler - Im "Herbstapfel" wird vegan-vegetarisch aufgekocht
44 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es fleischlos zu in Kassel. Bei Gastgeber Ivo wird ausschließlich vegane und vegetarische Küche geboten. Der Gastronom möchte zeigen, dass dies nicht bedeutet, zu verzichten. Ob ihm das auch bei Fleischliebhabern gelingt, wird sich zeigen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
