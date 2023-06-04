Nicht 08/15: Die Alpha KantineJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.06.2023: Nicht 08/15: Die Alpha Kantine
Folge vom 04.06.2023
Bei Martin gibt es an Tag vier in Kassel Gerichte aus der Kantine. Der Küchenchef will den Gastronomen zeigen, dass man auch in großen Mengen frisch kochen und Leckeres zu kleinen Preisen anbieten kann. Wird Martin das Image des Kantinenessens aufpolieren können?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
