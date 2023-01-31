Italienische Magie im Lokal "Gambero Rosso"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2023: Italienische Magie im Lokal "Gambero Rosso"
44 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12
Heute geht es zu Italienerin Giorgia nach Eibelstadt. Direkt am Yachthafen bekommt die Gastro-Konkurrenz traditionelle, gehobene und kreative Küche geboten. Die Gastgeberin möchte ihre Mitstreiter mit hochwertigen Produkten, Ambiente und Service überzeugen. Ob sie damit bei der Konkurrenz punkten kann, wird sich zeigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen