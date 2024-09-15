Im "No.13 Grill & Event" dreht sich alles ums FleischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.09.2024: Im "No.13 Grill & Event" dreht sich alles ums Fleisch
44 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Auch an Tag zwei ist der Name des Gastgebers Sebastian. Doch im Gegensatz zu Sebastian "Liebling Trier" steht bei Sebastian im "No.13 Grill & Event" Fleisch im Mittelpunkt. In modernem Ambiente kommt es heute unter anderem darauf an, den richtigen Garpunkt zu treffen. Wird es dem "No.13" gelingen, die Konkurrenz zu überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins