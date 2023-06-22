Moderne Küche im Historischen BahnhofJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.06.2023: Moderne Küche im Historischen Bahnhof
Folge vom 22.06.2023
Vor den Toren Triers lädt Gastgeberin Nicole in die prunkvollen Hallen des historischen Bahnhofs ein. Das altehrwürdige Gebäude erstrahlt in edlem Design. Alles nur Fassade oder kommt hier wirklich auf den Teller, was das edle Ambiente verspricht?
