Kabel EinsFolge vom 30.06.2023
44 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12

Das Wochenfinale findet in Regensburg bei Markus statt. Der gelernte Koch und Metzger hat viel Gastro-Erfahrung in der Schweiz gesammelt und daher auch die Idee der Alpenküche im Lokal aufgenommen. Mit einem erfahrenen Küchenchef an seiner Seite bietet er neben Klassikern aus der Alpenküche viele bayerische, aber auch internationale Speisen an. Schafft er es, am Finaltag den Siegerteller in das Antoniushaus zu holen oder wird er am Ende mit leeren Händen dastehen?

