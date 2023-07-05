Griechisch essen im "Rosmarin"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.07.2023: Griechisch essen im "Rosmarin"
44 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 12
Am dritten Tag der Woche begrüßt Christina ihre Gäste im "Rosmarin" in Krefeld. Die gebürtige Griechin bietet eine Mischung aus griechischer und mediterraner Küche an. Die Gäste werden mit viel Fisch und Fleisch verwöhnt. Aber schafft es Christina auch, alle Gargrade wie gewünscht zu servieren?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen