Großes Lokal, große Speisekarte, große Qualität im "Clock-Tower"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.07.2023: Großes Lokal, große Speisekarte, große Qualität im "Clock-Tower"?
44 Min.Folge vom 11.07.2023Ab 12
Am Dienstag geht es weiter zu Martin in den Wiener Außenbezirk, nach Brunn am Gebirge. Das XXL-Restaurant verspricht hochwertige und deftige Küche aus den USA. Kann der gelernte Gastronom seine Konkurrenten damit beeindrucken oder muss er doch noch etwas feinere Gerichte auf die Teller bringen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins