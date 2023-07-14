Kochen ist Kunst und Lebenswerk im "Herzig"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.07.2023: Kochen ist Kunst und Lebenswerk im "Herzig"
44 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
Das Wochenfinale findet im Wiener Westen bei Gastgeber Sören statt. Der gebürtige Friese hat schon in vielen Küchen der Welt gekocht und letzten Endes in Wien Fuß gefasst. Das gehobene Fine Dining-Konzept verspricht ausgefallene und exotische Kreationen in mehrgängigen Menüs. Wird er damit auch den Geschmack seiner Konkurrenten treffen?
