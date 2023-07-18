Das "Fera" serviert Kunstwerke auf TellernJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.07.2023: Das "Fera" serviert Kunstwerke auf Tellern
44 Min.Folge vom 18.07.2023Ab 12
Am zweiten Tag geht es zu Simon in sein Gourmetrestaurant "fera" mitten in der Innenstadt von Palma. Der Österreicher ist der absolute Durchstarter auf der Insel und mit seinem Restaurant kein Geheimtipp mehr. Die Messlatte liegt heute sehr hoch. "Ich will diese Woche gewinnen", so lautet Simons Ansage. Doch nun muss er natürlich auch abliefern.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
12
