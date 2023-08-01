Ist das "Tempo" das beste Lokal der Woche?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.08.2023: Ist das "Tempo" das beste Lokal der Woche?
44 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 12
An Tag zwei in Luxemburg dürfen die Gäste raffinierte Kreationen von Inhaber und Küchenchef Jan erwarten. Der Gastronom spielt mit verschiedenen Zutaten. Als Perfektionist könnte er sich in der Küche aber selbst im Weg stehen, denn die Erwartungen der Gäste an Jan sind hoch. Kann er diese erfüllen und die bestellten Gerichte einwandfrei servieren?
