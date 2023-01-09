Hochwertige Hausmannskost im Lokal "Restaurant Ohters"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.01.2023: Hochwertige Hausmannskost im Lokal "Restaurant Ohters"
Folge vom 09.01.2023
Wochenauftakt in einer neuen Düsseldorfer Runde. Der Start fällt bei Gastgeberin Sabine in Monheim am Rhein. Sie will ihre Gäste mit einer deutschen Küche mit internationalen Einflüssen überzeugen. Fertigprodukte kommen der gelernten Konditorin nicht auf den Teller. Schafft sie es, ihre Mitstreiter:innen ebenfalls vom Konzept zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
