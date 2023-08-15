Vegane Vielfalt im "Blattwerk" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.08.2023: Vegane Vielfalt im "Blattwerk"
44 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 12
An Tag zwei geht es zu Sebastian ins vegane Lokal "Blattwerk". Er bietet pflanzliche Gerichte an, die teilweise an Originale angelehnt, teilweise Eigenkreationen seiner Köchin Esra sind. Doch kann der überzeugte Veganer seine Mitstreiter auch für seine tierfreie Küche begeistern?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© Kabel Eins