Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.08.2023: Im "Kreuzeck Wirtshaus" findet man bayerische Küche mitten in Freiburg
44 Min.Folge vom 17.08.2023
Heute geht es zu Max ins "KREUZECK WIRTSHAUS". Mitten im badischen Freiburg serviert er bayerische und österreichische Küche. Der Quereinsteiger will sich damit absetzen, denn österreichisch im Schwarzwald - das ist außergewöhnlich. Doch sehen die Kontrahenten das auch so oder schießt er sich damit ins Aus?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
