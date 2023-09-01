Nachhaltige und naturbelassene Gastronomie in der "Messnerei Sternberg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.09.2023: Nachhaltige und naturbelassene Gastronomie in der "Messnerei Sternberg"
44 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
Das große Wochenfinale findet in der "Messnerei Sternberg" mit Blick auf den Wörthersee statt. Hier lebt die heutige Gastgeberin Daniela ihren Traum von der nachhaltigen und naturbelassenen Gastronomie. Die kreative Autodidaktin überrascht ihre Gäste gern mit eigenen Kreationen und hat die diesjährige Auszeichnung zum Wirtshaus des Jahres für ganz Österreich bekommen. Aber reicht das auch für den Sieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins