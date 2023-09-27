Deutsche Küche mit internationalem Einfluss im "Weinhaus Stepp"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.09.2023: Deutsche Küche mit internationalem Einfluss im "Weinhaus Stepp"
44 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 12
Halbzeit in der Innenstadt von Kaiserslautern. Gastgeberin Melissa ist die Inhaberin des "Weinhaus Stepp". Die gelernte Köchin hat sich 2018 ihren Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllt und das Lokal übernommen. Hier wird deutsche Küche mit internationalem Einfluss geboten, Saisonalität sowie Regionalität sind ihr dabei besonders wichtig. Kann sie die Konkurrenz heute überzeugen?
