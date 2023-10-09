Im "Restaurant Nouille" dreht sich alles um die NudelJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.10.2023: Im "Restaurant Nouille" dreht sich alles um die Nudel
44 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in der Region Chiemsee. Der Start fällt bei Gastgeber Haydar. Mit seinem "Restaurant Nouille" will er in jedem Gang eine Nudelkomponente einbauen und bietet hauptsächlich mediterrane Gerichte an. Kann er die anderen Gastronomen mit seinem Konzept überzeugen oder muss sich der Koch etwas Neues einfallen lassen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
