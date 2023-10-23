Ceylonesische Exotik im "The Elephants"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.10.2023: Ceylonesische Exotik im "The Elephants"
44 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12
Zum Wochenstart in Castrop-Rauxel und Umgebung gibt es heute gleich zwei Konzepte. Im "The Elephants" in Halver lädt Mahesh in seine Heimat Sri Lanka und deren Gewürzvielfalt ein. Internationale Küche trifft auf ceylonesische Exotik, aber trifft es auch den Geschmack der Konkurrenz und wie unterscheiden sich die Konzept-Bereiche?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins