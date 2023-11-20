Das "Olymp's Restaurant" bietet Steak und bayrische SchmankerlJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.11.2023: Das "Olymp's Restaurant" bietet Steak und bayrische Schmankerl
44 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in München und Umgebung. Der Start fällt bei Gastgeber Christopher. Der Inhaber und Koch will seine Mitstreiter mit Steakhouseküche und bayerischen Schmankerln überzeugen. Ob ihm der Spagat gelingen wird?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins