Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.01.2024: Die große Fleisch-Show im "Speisewirtschaft von Metzgers"
44 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Der Finaltag findet heute im angesagten Hamburger Viertel Winterhude statt, wo Gastgeber Bahram in seine "Speisewirtschaft" lockt. Hier hat er seine Vision einer eigenen Fleischerei und Metzgerei in Verbindung mit einem Speiselokal umgesetzt. Tagesaktuelle Fleischstücke werden hier für den Gast von der Hand geschnitten und in der offenen Küche verarbeitet. Überzeugen will er mit seiner Philosophie und guter Qualität, doch reicht das für den Wochensieg?
