Folge vom 23.11.2023: Eigene Bierbrauerei im "Schiller Bräu"
Folge vom 23.11.2023
Das "Schiller Bräu" ist mehr als nur eine Hotelgastronomie. Denn hier wird nicht nur das eigene Bier gebraut, sondern auch die artgerechte Haltung der Tiere steht im Vordergrund. Genau damit will Restaurant- und Hotelmanager Stefan punkten und bittet mit bayerischen Leckereien zu Tisch.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins