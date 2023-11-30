Die Küche brennt: Mediterrane Küche im "Claashäuschen"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.11.2023: Die Küche brennt: Mediterrane Küche im "Claashäuschen"
An Tag vier tritt Geschäftsführer Marino mit seinem "Claashäuschen" vor den Toren Leverkusens an. Der ehemalige Profifußballer will die Mitstreiter zusammen mit seinem Team überzeugen. Bisher machte er seine Gäste mit der ländlichen Lage, der gehobenen Küche mit mediterranen Einflüssen und dem guten Service glücklich. Gelingt ihm das auch heute oder schießt er sich ein Eigentor?
