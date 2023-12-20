Hohe Erwartungen im "Der Schützenwirt"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.12.2023: Hohe Erwartungen im "Der Schützenwirt"
44 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es zu Gastgeberin Andrea im "Schützenwirt", den sie zusammen mit ihrem Mann betreibt. Die beiden entwickeln dort ganzheitliche und nachhaltige Gerichte auf Basis der klassischen österreichischen Küche. Die passionierte Köchin Andrea versteht es, ihr Know-how mit einfließen zu lassen - das sollte sich dann auch beim Weihnachtsmenü zeigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins