Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.12.2023: Skandal am Festtisch im Restaurant "Wirtskultur"
44 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12
Das große Finale der Weihnachtswoche findet in prominenter Lage direkt am Schloss in Mondsee statt. Hier hat sich der ehemalige Haubenkoch Wilhelm, genannt "Willi", der traditionellen Wirtshausküche verschrieben und sorgt dafür, dass dem Gast authentische regionale und nachhaltige Speisen der österreichischen Küche geboten werden. Zum Weihnachtsfest möchte Wilhelm seinen Gästen einen besonderen Gaumenschmaus bieten. Ob er sich damit den Sieg holen kann?
